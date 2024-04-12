Воинков Евфимий (Ефим) Васильев
Место рождения
Дата рождения15.10.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1823
Рождение ребёнка
19.02.1849
Дочь: Фотиния Ефимова
Мать ребёнка: Евгения Симионова
Рождение ребёнка
23.01.1850
Мать ребёнка: Евгения Симионова
Рождение ребёнка
24.02.1852
Мать ребёнка: Евгения Симионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Симионова
Смерть
Неизвестно