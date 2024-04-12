Воинков Евфимий (Ефим) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Евфимий (Ефим) Васильев

Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

avatar

Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.10.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1823

Отец: Воинков Василий Евдокимов малой

Мать: Воинкова Акилина Васильева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1849

Дочь: Фотиния Ефимова

Мать ребёнка: Евгения Симионова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Воинков Климент Ефимов

Мать ребёнка: Евгения Симионова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1852

Сын: Воинков Прокопий Ефимов

Мать ребёнка: Евгения Симионова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Симионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close