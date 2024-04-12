Воинкова (Белова) Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Белова) Акилина Васильева

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Место рождения

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

11.04.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Белов Василий

Мать: не указана

Мосеево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
01.01.1823

Муж: Воинков Василий Евдокимов малой

Рождение ребёнка
15.10.1823

Сын: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1824

Сын: Воинков Лука Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1826

Сын: Воинков Феодот Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1828

Сын: Воинков Яков Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой

д. во
Рождение ребёнка
05.11.1829

Дочь: Зиновия Васильева

Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.04.1831
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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