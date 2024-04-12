Воинкова (Белова) Акилина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти11.04.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Белов Василий
Бракосочетание
01.01.1823
Рождение ребёнка
15.10.1823
Сын: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой
Рождение ребёнка
17.10.1824
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой
Рождение ребёнка
27.02.1826
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой
Рождение ребёнка
17.03.1828
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой
д. во
Рождение ребёнка
05.11.1829
Дочь: Зиновия Васильева
Отец ребёнка: Воинков Василий Евдокимов малой
Смерть
11.04.1831
Причина смерти: от горячки