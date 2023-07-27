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Евгения Симионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1849

Дочь: Фотиния Ефимова

Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Воинков Климент Ефимов

Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1852

Сын: Воинков Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев

Смерть
Неизвестно
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