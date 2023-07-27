Евгения Симионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: ?
Рождение ребёнка
19.02.1849
Дочь: Фотиния Ефимова
Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев
Рождение ребёнка
23.01.1850
Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1852
Отец ребёнка: Воинков Евфимий (Ефим) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно