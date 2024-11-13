Илюшина (Кораблева) Евгения Сергеева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина (Кораблева) Евгения Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1882 ст.

Муж: Илюшин Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №7, стр. 463 Жених: Московский купец 2-й гильдии вторым браком, 39 лет Невеста: Московская мещанка Садовой большой слободы, вдова, вторым браком, 31 год
Смерть
Неизвестно

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