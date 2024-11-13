Илюшина (Кораблева) Евгения Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1882 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №7, стр. 463 Жених: Московский купец 2-й гильдии вторым браком, 39 лет Невеста: Московская мещанка Садовой большой слободы, вдова, вторым браком, 31 год
Смерть
Неизвестно