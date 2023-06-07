Дедова Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрена Кириллова
Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедов Кирилл Кононов
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино