Дедова Степанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедова Степанида Тимофеева

Дедова Степанида Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрена Кириллова

Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Дедов Емельян Кириллов

Отец ребёнка: Дедов Кирилл Кононов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Кирилл Кононов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close