(Гладких) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гладких) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Сергей

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Самойлов Сергей

Рождение ребёнка
29.10.1919

Дочь: (Самойлова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Самойлов Сергей

Смерть
25.03.1953
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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