(Гладких) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Самойлов Сергей
Рождение ребёнка
29.10.1919
Дочь: (Самойлова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Самойлов Сергей
Смерть
25.03.1953
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно