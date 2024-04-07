Самойлов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Сергей

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Место рождения

Медвеженский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

15.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гладких) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гладких) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гладких) Мария

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нина

Мать ребёнка: (Гладких) Мария

Рождение ребёнка
29.10.1919

Дочь: (Самойлова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: (Гладких) Мария

Смерть
15.01.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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