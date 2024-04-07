Самойлов Сергей
Место рожденияМедвеженский уезд
Дата рождения1896
Дата смерти15.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нина
Мать ребёнка: (Гладких) Мария
Рождение ребёнка
29.10.1919
Дочь: (Самойлова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: (Гладких) Мария
Смерть
15.01.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно