Дьяконов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1923

Дочь: Казачкова Александра

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья

х.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дьяконов Виктор

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья

Рождение ребёнка
10.07.1930

Дочь: Чепурнова Раиса

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья

Смерть
Неизвестно
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