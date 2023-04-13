Дьяконов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1923
Дочь: Казачкова Александра
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья
х.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дьяконов Виктор
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья
Рождение ребёнка
10.07.1930
Дочь: Чепурнова Раиса
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья
Смерть
Неизвестно