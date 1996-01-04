Казачкова (Дьяконова) Александра 24.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казачкова (Дьяконова) Александра

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Место рождения

х.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл

Дата рождения

24.02.1923

Дата смерти

04.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923

Отец: Дьяконов Петр

Мать: Дьяконова Федосья

х.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казачков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.10.1952

Сын: Казачков Александр

Отец ребёнка: Казачков Александр Николаевич

Кировобад
Рождение ребёнка
07.02.1957

Сын: Казачков Анатолий

Отец ребёнка: Казачков Александр Николаевич

Смерть
04.01.1996
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

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