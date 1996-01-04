Казачкова (Дьяконова) Александра
Место рождениях.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл
Дата рождения24.02.1923
Дата смерти04.01.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1923
Отец: Дьяконов Петр
Мать: Дьяконова Федосья
х.Ольшанка, ст.Урюпино, Волгоградской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1952
Сын: Казачков Александр
Отец ребёнка: Казачков Александр Николаевич
Кировобад
Рождение ребёнка
07.02.1957
Сын: Казачков Анатолий
Отец ребёнка: Казачков Александр Николаевич
Смерть
04.01.1996
Похороны
Неизвестно