Львов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1967

Отец: Львов Александр Васильевич

Мать: Львова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1990

Дочь: Львова Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Светлана Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Светлана Викторовна

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