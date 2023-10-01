Львов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1967
Рождение ребёнка
11.09.1990
Дочь: Львова Александра Владимировна
Рождение ребёнка
11.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Львова Светлана Викторовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно