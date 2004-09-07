Львов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1944
Дата смерти07.09.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1944
Отец: Львов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1967
Сын: Львов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна
Смерть
07.09.2004