Львов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛьвов Александр Васильевич

Львов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1944

Дата смерти

07.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1944

Отец: Львов Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1967

Сын: Львов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Львова Светлана Ивановна

Смерть
07.09.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close