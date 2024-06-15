Некрасова (Рудакова) Наталья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
30.06.1862
Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1865
Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно