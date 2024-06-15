Некрасова (Рудакова) Наталья Дмитриева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Рудакова) Наталья Дмитриева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1858

Муж: Некрасов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.06.1862

Сын: Некрасов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1865

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Михайлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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