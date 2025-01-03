Чернова (Железцова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1958
Смерть
2002