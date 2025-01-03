Чернова (Железцова) Евдокия 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернова (Железцова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Железцов Василий

Мать: Железцова (Середёнина) Пелагея (Сычова)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Фёдор Иванович

Смерть
2002

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