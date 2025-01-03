Чернов Фёдор Иванович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернов Фёдор Иванович

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Место рождения

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чернов Иван

Мать: ?

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова (Железцова) Евдокия

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Железцова) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Железцова) Евдокия

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Железцова) Евдокия

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Железцова) Евдокия

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова (Железцова) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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