Чернов Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чернов Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Около 1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1958
Смерть
Неизвестно