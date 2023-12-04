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Шерстянкина Степанида Андреевна
Шерстянкина Степанида Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Пол
Женский
Отец
Шерстянкин Андрей
1777 г.р.
Мать
Шерстянкина Ефимия
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Шерстянкин Андрей
Мать:
Шерстянкина Ефимия
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