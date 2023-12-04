Шерстянкина Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Шерстянкин Андрей

Мать: Шерстянкина Ефимия

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