Шерстянкина Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Шерстянкина Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шерстянкина Марья Андреевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шерстянкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шерстянкина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шерстянкин Семён Андреевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстянкин Андрей