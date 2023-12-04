Шерстянкина Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Шерстянкина Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шерстянкина Марья Андреевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шерстянкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шерстянкина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шерстянкин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Андрей

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