Никитенко Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти10.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитенко Александра Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитенко Александра Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2000
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно