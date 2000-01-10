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Никитенко Фёдор Васильевич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

10.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Никитенко Василий Сысоевич

Мать: Никитенко Евдокия Евменовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Александра Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Александра Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Александра Макаровна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.01.2000
Азов, город Азов, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
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