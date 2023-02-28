Никитенко (Накоренко) Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Накоренко) Александра Макаровна

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

04.05.1910

Дата смерти

10.08.1971

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1910

Отец: Накоренко Макар Андрианович

Мать: Накоренко Евфимия Гавриловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Фёдор Васильевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.08.1971
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
с.Суслово Кем.обл.Мариинского р-она Россия на Сусловском кладбище
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