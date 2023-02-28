Никитенко (Накоренко) Александра Макаровна
Место рождения
Дата рождения04.05.1910
Дата смерти10.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.08.1971
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
с.Суслово Кем.обл.Мариинского р-она Россия на Сусловском кладбище