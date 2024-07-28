Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна

Место рождения

Максимов Починок

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Чуприков Александр Николаевич

Мать: Чуприкова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
29.04.1901

Муж: Илемков Пётр Спиридонович

Нагорное, Тарский муниципальный район, Омская область
Поручители того же посёлка по жениху крне Мирон Тарасов Михаль и Матвей Иванов Зверев, по невесте крне Сергей Иустинов Морозов и Гавриил Александрович Чуприков
Рождение ребёнка
09.10.1910

Сын: Илемков Максим Петрович

Отец ребёнка: Илемков Пётр Спиридонович

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