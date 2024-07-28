Илемков Пётр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
29.04.1901
Нагорное, Тарский муниципальный район, Омская область
Поручители того же посёлка по жениху крне Мирон Тарасов Михаль и Матвей Иванов Зверев, по невесте крне Сергей Иустинов Морозов и Гавриил Александрович Чуприков
Рождение ребёнка
09.10.1910
Мать ребёнка: Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна
Смерть
Неизвестно