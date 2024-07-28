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Илемков Пётр Спиридонович

Место рождения

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Илемков Спиридон Иванович

Мать: Илемкова (Чуприкова) Марфа Степановна

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна

Нагорное, Тарский муниципальный район, Омская область
Поручители того же посёлка по жениху крне Мирон Тарасов Михаль и Матвей Иванов Зверев, по невесте крне Сергей Иустинов Морозов и Гавриил Александрович Чуприков
Рождение ребёнка
09.10.1910

Сын: Илемков Максим Петрович

Мать ребёнка: Илемкова (Чуприкова) Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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