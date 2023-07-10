Семёнов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 24.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семёнова) Тася Ивановна

Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Петрова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
28.03.1926

Сын: Семёнов Александр Иванович

Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 28.07.1926

Сын: Семёнов Борис Иванович

Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна

Смерть
Около 24.03.1966
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область

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