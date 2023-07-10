Семёнов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 24.03.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семёнова) Тася Ивановна
Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Петрова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
28.03.1926
Сын: Семёнов Александр Иванович
Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 28.07.1926
Мать ребёнка: (Семёнова) Надежда Григорьевна
Смерть
Около 24.03.1966
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область