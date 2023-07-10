(Семёнова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семёнова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семёнова) Тася Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Петрова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1926

Сын: Семёнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 28.07.1926

Сын: Семёнов Борис Иванович

Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич

Смерть
28.04.1975
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище у стометровки, Кострома

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