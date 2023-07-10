(Семёнова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семёнова) Тася Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Петрова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1926
Сын: Семёнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 28.07.1926
Отец ребёнка: Семёнов Иван Васильевич
Смерть
28.04.1975
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище у стометровки, Кострома