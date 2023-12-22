Красноперов Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Федка Обрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Терешко Обрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Ерофейко мл. Обрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Ромашко Обрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Никифорко Обрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Ерофейко Обрамов
Смерть
Неизвестно
Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика