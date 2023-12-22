Красноперов Никифорко Обрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красноперов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Красноперов Юрка Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Красноперов Оска Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Красноперов Михаил Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1710
Бобровка старая, Сарапульский уезд, Вятская губерния