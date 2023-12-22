Красноперов Никифорко Обрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов Никифорко Обрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красноперов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Красноперов Юрка Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1676

Сын: Красноперов Оска Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Кигбаево, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1690

Сын: Красноперов Михаил Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1710
Бобровка старая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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