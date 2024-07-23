Майборода (Фисун) Акилина Евментьтевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майборода (Фисун) Акилина Евментьтевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

11.06.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1849 ст.

Отец: Фисун Евментий Игнатьевич

Мать: Фисун (Демянчук) София Ефимия Андреевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
02.02.1869 ст.

Муж: Майборода Власий Мартинович

Горошков, Київська область
У Акинины с Власием родились дети: -София 20.09.1870; -Герасим 04.03.1873-13.03.1874. Больше про них ничего не встретила в МК 1875...1877, где по 1879 год имеются только рождения.
Смерть
Неизвестно

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