Майборода (Фисун) Акилина Евментьтевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1849 ст.
Бракосочетание
02.02.1869 ст.
У Акинины с Власием родились дети: -София 20.09.1870; -Герасим 04.03.1873-13.03.1874. Больше про них ничего не встретила в МК 1875...1877, где по 1879 год имеются только рождения.
Смерть
Неизвестно