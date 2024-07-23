Майборода Власий Мартинович
Место рождения
Дата рождения08.02.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1869 ст.
У Акинины с Власием родились дети: -София 20.09.1870; -Герасим 04.03.1873-13.03.1874. Больше про них ничего не встретила в МК 1875...1877, где по 1879 год имеются только рождения.
Смерть
Неизвестно