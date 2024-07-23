Майборода Власий Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайборода Власий Мартинович

Майборода Власий Мартинович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

08.02.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
02.02.1869 ст.

Жена: Майборода (Фисун) Акилина Евментьтевна

Горошков, Київська область
У Акинины с Власием родились дети: -София 20.09.1870; -Герасим 04.03.1873-13.03.1874. Больше про них ничего не встретила в МК 1875...1877, где по 1879 год имеются только рождения.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.