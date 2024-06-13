Лещуков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.19
Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.19
Дочь: Альтергот Марина Викторовна
Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна
Рождение
23.08.1962
Отец: Лещуков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1990
Дочь: Катаева Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна