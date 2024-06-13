Лещуков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещуков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.19

Сын: Лещуков Иван Викторович

Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.19

Дочь: Альтергот Марина Викторовна

Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна

Рождение
23.08.1962

Отец: Лещуков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1990

Дочь: Катаева Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Лещукова Елена Ивановна

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