Лещукова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.19
Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
16.12.19
Дочь: Альтергот Марина Викторовна
Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович
Рождение
17.06.1964
Отец: Кругляк Иван
Рождение ребёнка
17.04.1990
Дочь: Катаева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович