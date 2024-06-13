Лещукова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещукова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.19

Сын: Лещуков Иван Викторович

Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
16.12.19

Дочь: Альтергот Марина Викторовна

Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович

Рождение
17.06.1964

Отец: Кругляк Иван

Мать: Кругляк Галина Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1990

Дочь: Катаева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Лещуков Виктор Иванович

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