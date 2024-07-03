Беловошина Клавдия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловошина Клавдия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беловошев Иван Филаретов

Мать: Беловошева Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санчугов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санчугов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Санчугова Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1900

Сын: Санчугов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев

Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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