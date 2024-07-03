Беловошина Клавдия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санчугов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев
Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Санчугова Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1900
Сын: Санчугов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Санчугов Николай Васильев
Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно