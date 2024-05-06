Санчугов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Санчугов Василий Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санчугов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Санчугова Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Санчугов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова
Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно