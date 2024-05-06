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Санчугов Николай Васильев

Место рождения

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Санчугов Василий Дмитриев

Мать: не указана

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санчугов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беловошина Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Санчугова Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Санчугов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Беловошина Клавдия Иванова

Янгильдина Большая, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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