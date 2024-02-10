Александрова (Румянцева) Милитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Румянцева) Милитина

Место рождения

Дмитриевское Костромская Обл

Дата рождения

05.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914

Сын: Александров Вадим

Отец ребёнка: Александров Алексей

Рождение
05.02.1942

Отец: Румянцев Александр

Мать: Румянцева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Алексей

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Туманова (Александрова) Маргарита

Отец ребёнка: Александров Алексей

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