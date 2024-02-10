Александрова (Румянцева) Милитина
Место рожденияДмитриевское Костромская Обл
Дата рождения05.02.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Александров Вадим
Отец ребёнка: Александров Алексей
Рождение
05.02.1942
Отец: Румянцев Александр
Мать: Румянцева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Алексей
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Туманова (Александрова) Маргарита
Отец ребёнка: Александров Алексей