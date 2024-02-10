Румянцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Александр

Румянцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Вячеслав

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья

Рождение ребёнка
05.02.1942

Дочь: Александрова (Румянцева) Милитина

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья

Смерть
1942
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.