Румянцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Вячеслав
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья
Рождение ребёнка
05.02.1942
Дочь: Александрова (Румянцева) Милитина
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья
Смерть
1942
Причина смерти: На войне