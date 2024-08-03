Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Конисская (Чеснок) Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Михаил Александрович
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Яков Александрович
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Дочь: Чеснок Марфа Александровна
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Дочь: Чеснок Мелания Александровна
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Аким Александрович
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Дочь: Чеснок Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Павел Александрович
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Дочь: Чеснок Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Иван Александрович ст.
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич
Сын: Чеснок Иван Александрович мл.
Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич