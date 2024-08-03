Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь колл.ассесора
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Конисская (Чеснок) Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чеснок Михаил Александрович

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чеснок Яков Александрович

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Чеснок Марфа Александровна

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Чеснок Мелания Александровна

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чеснок Аким Александрович

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

в с. Юрковцах
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Чеснок Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чеснок Павел Александрович

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Чеснок Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чеснок Иван Александрович ст.

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чеснок Иван Александрович мл.

Отец ребёнка: Чеснок Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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