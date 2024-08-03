Чеснок Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиОколо 1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Конисская (Чеснок) Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Михаил Александрович
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Яков Александрович
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Дочь: Чеснок Марфа Александровна
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Дочь: Чеснок Мелания Александровна
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Аким Александрович
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Дочь: Чеснок Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Павел Александрович
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Дочь: Чеснок Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Иван Александрович ст.
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна
Сын: Чеснок Иван Александрович мл.
Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна