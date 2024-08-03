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Чеснок Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Около 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Чеснок Василий Карпович мл.

Мать: Чеснок (Забела) Прасковья Ивановна

Военная служба
Неизвестно
род. около 1738 г.; 6 мая 1758 г., из сотенных есаулов 3 компанейского полка определен сотником 1 сотни того же полка; 5 июня 1772 г. — сотник Сребранский на место Иосифа Масла; 3 апр. 1775 г. — бунчу... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Конисская (Чеснок) Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Чеснок Михаил Александрович

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чеснок Яков Александрович

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Чеснок Марфа Александровна

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Чеснок Мелания Александровна

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чеснок Аким Александрович

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

в с. Юрковцах
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Чеснок Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чеснок Павел Александрович

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Чеснок Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чеснок Иван Александрович ст.

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чеснок Иван Александрович мл.

Мать ребёнка: Чеснок (Масло) Марфа Иосифовна

Смерть
Около 1805

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