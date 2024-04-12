Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (приемыш)
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Бракосочетание
До 1800
Смерть
После 1816
Похороны
Неизвестно