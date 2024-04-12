Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (приемыш)

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1800

Муж: Фурсов Гаврила Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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