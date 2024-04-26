Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна 20.03.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Место рождения

Котлас, Котлас, Архангельская область

Дата рождения

20.03.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жолобов Станислав Викторович

Рождение ребёнка
28.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жолобов Станислав Викторович

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область

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