Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1967
Рождение ребёнка
13.05.1971
Рождение ребёнка
19.04.1978
Рождение ребёнка
17.01.1981
Рождение ребёнка
16.11.1982
Рождение ребёнка
05.06.1985