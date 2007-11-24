Жолобов Станислав Викторович 04.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жолобов Станислав Викторович

Место рождения

Лампожня, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

24.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

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СЧ
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Жолобов Виктор Владимирович

Мать: Жолобова (Шапкина) Екатерина Ивановна

Лампожня, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Рождение ребёнка
28.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жолобова (Гинтова) Леонида Викторовна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Смерть
24.11.2007
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область

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