Жолобов Станислав Викторович
Место рождения
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти24.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1967
Рождение ребёнка
13.05.1971
Рождение ребёнка
19.04.1978
Рождение ребёнка
17.01.1981
Рождение ребёнка
16.11.1982
Рождение ребёнка
05.06.1985
Смерть
24.11.2007