Самохвалов (Брадзюнас) Изабелла
Место рождения
Дата рождения31.12.1914
Дата смерти17.06.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914
Отец: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович
Мать: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Бракосочетание
1937
Sormovo, Nizhniy Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Samohvalov-Самохвалов Юрий Викторович
Отец ребёнка: Самохвалов Виктор Михайлович
Moscow, Moscow, Russia
Смерть
17.06.1987
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область