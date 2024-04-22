Самохвалов (Брадзюнас) Изабелла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов (Брадзюнас) Изабелла

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Место рождения

Выкса, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

31.12.1914

Дата смерти

17.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1914

Отец: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович

Мать: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
1937

Муж: Самохвалов Виктор Михайлович

Sormovo, Nizhniy Novgorod, Russia
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Samohvalov-Самохвалов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Самохвалов Виктор Михайлович

Moscow, Moscow, Russia
Смерть
17.06.1987
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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