Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович

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Место рождения

Астравай, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas Dominykas

Мать: Brazdžiūnas-Brazdžiūnas Izabelė

Астравай, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Самохвалов Изабелла

Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1918

Дочь: Anelia Pavlovna

Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Elatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Похороны
Около 1919
Смерть
Около 1919
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