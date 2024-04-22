Brazdžiūnas-Brazdžiūnas-Браждзюнас Павел Доминикович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Самохвалов Изабелла
Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1918
Дочь: Anelia Pavlovna
Мать ребёнка: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Elatma, Kasimovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Похороны
Около 1919
Смерть
Около 1919