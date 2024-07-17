Шеряков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения07.12.1949
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1976
Сын: Шеряков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна