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Шеряков Владимир Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

Еш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: Никулин Иван Георгиевич

Мать: Шерякова (Ширякова) Антонина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.09.1976

Сын: Шеряков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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