Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

п.Красный Октябрь Киржачский р-н Владимирская обл.

Дата рождения

02.01.1952

Дата смерти

18.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

Еш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Баринов Дмитрий Иванович

Мать: Баринова (Гулина) Таисия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеряков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеряков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.09.1976

Сын: Шеряков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шеряков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.06.1999

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