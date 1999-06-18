Шерякова (Баринова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияп.Красный Октябрь Киржачский р-н Владимирская обл.
Дата рождения02.01.1952
Дата смерти18.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеряков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1976
Сын: Шеряков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шеряков Владимир Иванович
Смерть
18.06.1999