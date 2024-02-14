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Аляутдинов Жафяр

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1906

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аляутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Нажия

Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Халидя

Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аляутдинова) Асьма

Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена

Смерть
1985

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