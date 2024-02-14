Аляутдинов Жафяр
Место рожденияс. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1906
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Аляутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Нажия
Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Халидя
Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аляутдинова) Асьма
Мать ребёнка: Аляутдинова (Айзатуллина) Сахибжан Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985