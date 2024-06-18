Королькова Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Василий Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1894
Рождение ребёнка
15.12.1895
Сын: Корольков Павел Константинович
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1897
Дочь: Королькова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Королькова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1902
Дочь: Королькова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Королькова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Корольков Пётр Константинович
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1907
Сын: Корольков Николай Константинович
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Королькова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов
Смерть
Неизвестно