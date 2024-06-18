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Королькова Анна Васильева

Место рождения

Кузнецово, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Василий Никитин

Мать: не указана

Кузнецово, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
09.05.1894

Муж: Корольков Константин Иванов

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.12.1895

Сын: Корольков Павел Константинович

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.11.1897

Дочь: Королькова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Королькова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
04.04.1902

Дочь: Королькова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Королькова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Корольков Пётр Константинович

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
21.11.1907

Сын: Корольков Николай Константинович

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Королькова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Корольков Константин Иванов

Пашутино, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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