Тирская (Иваха) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирская (Иваха) Елена Петровна

Место рождения

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

03.05.1898

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1898

Отец: Иваха Петр Гордеевч

Мать: Иваха (Шихова) Мария Петровна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тирский Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1925

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Отец ребёнка: Тирский Николай Петрович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тирский Николай Петрович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1979
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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