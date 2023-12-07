Тирская (Иваха) Елена Петровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1898
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1898
Отец: Иваха Петр Гордеевч
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тирский Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тирский Николай Петрович
Смерть
1979