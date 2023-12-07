Тирский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тирская Елена Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тирская Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тирская Елена Петровна
Смерть
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР