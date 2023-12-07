Тирский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирский Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тирская Елена Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тирская Елена Петровна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тирская Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР
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