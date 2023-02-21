Святенко (Серополк) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: Дария Васильевна
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
07.02.1911
Сын: Святенко Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
07.08.1915
Сын: Святенко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
20.01.1918
Сын: Святенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
04.03.1922
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Рождение ребёнка
21.06.1928
Сын: Святенко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно