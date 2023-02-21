Святенко (Серополк) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святенко (Серополк) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1908

Дочь: Дария Васильевна

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Святенко Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.08.1915

Сын: Святенко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.01.1918

Сын: Святенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Святенко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.06.1928

Сын: Святенко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Святенко Василий Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Святенко Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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