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Агафья Евстафьева

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.1891

Дочь: Марфа Константинова

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1893

Дочь: Матрона Константинова

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Михаил Константинов

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1897

Дочь: Наталья Константинова

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Параскева Константинова

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1909

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Сергеевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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