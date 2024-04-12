Агафья Евстафьева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
24.01.1890
Муж: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1891
Дочь: Марфа Константинова
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1893
Дочь: Матрона Константинова
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1893
Сын: Михаил Константинов
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
16.08.1897
Дочь: Наталья Константинова
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Параскева Константинова
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
18.06.1909
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Константин Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно