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Константин Сергеевич

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1867

Отец: Судаков Сергей Фокин

Мать: Прасковья Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.01.1890

Жена: Агафья Евстафьева

Рождение ребёнка
30.08.1891

Дочь: Марфа Константинова

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1893

Дочь: Матрона Константинова

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Михаил Константинов

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1897

Дочь: Наталья Константинова

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1899

Дочь: Параскева Константинова

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1909

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Агафья Евстафьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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