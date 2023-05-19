Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1867
Отец: Судаков Сергей Фокин
Мать: Прасковья Семеновна
Бракосочетание
24.01.1890
Жена: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
30.08.1891
Дочь: Марфа Константинова
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
05.11.1893
Дочь: Матрона Константинова
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
05.11.1893
Сын: Михаил Константинов
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
16.08.1897
Дочь: Наталья Константинова
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
18.10.1899
Дочь: Параскева Константинова
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Рождение ребёнка
18.06.1909
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Агафья Евстафьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно