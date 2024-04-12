Блащук (Горошко) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
13.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блащук Антонина Никоновна
Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параня Никоновна
Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович
Смерть
Неизвестно