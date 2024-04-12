Блащук (Горошко) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блащук (Горошко) Анна Степановна

Место рождения

Вербовец, Тернопільська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Горошко Степан Викентьевич

Мать: Горошко Ксения Ивановна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.03.1907 ст.

Сын: Блащук Сафрон Никонович

Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блащук Пётр Никонович

Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блащук Антонина Никоновна

Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параня Никоновна

Отец ребёнка: Блащук Никон Емельянович

Смерть
Неизвестно
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