Блащук Никон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блащук Никон Емельянович

Место рождения

Вербовец, Тернопільська область

Дата рождения

26.03.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880 ст.

Отец: Блажчук Емельян Тимофеевич

Мать: Блажчук Епистимия Никитична

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.03.1907 ст.

Сын: Блащук Сафрон Никонович

Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блащук Пётр Никонович

Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блащук Антонина Никоновна

Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параня Никоновна

Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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