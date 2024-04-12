Блащук Никон Емельянович
Место рождения
Дата рождения26.03.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блащук Антонина Никоновна
Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параня Никоновна
Мать ребёнка: Блащук Анна Степановна
Смерть
Неизвестно